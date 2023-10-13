توافد المواطنين للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينين بالمنوفية.. فيديو وصور

المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر

انطلقت اليوم الجمعة، حملات التبرع بالدم بالمحافظات المختلفة بالجمهورية تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، برعاية التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، ومؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وبدأت الحملة الموسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة"، من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلى على قطاع غزة.

وانطلقت الحملات بمحافظة المنوفية، والذى تم اختيار مركزى الشهداء وأشمون كنقاط لتجميع الدم من المتبرعين بالتنسيق مع عدد من المتطوعين للوصول بالجملة إلى النجاح.

ففى مركز أشمون شهدت الحملة، والتى استقرت بمقر الجمعية الشرعية بميدان صيدناوى، توافد عدد كبير من المواطنين للتبرع بالدم وتوفير الفصائل المختلفة.

وتوافد العشرات من المواطنين على مكان التبرع بالدم بمقر الجمعية للتبرع بالدم وسط رسائل بالدعم لإخوانهم من فلسطين .

كما شهدت مدينة الشهداء، انطلاق فعاليات الحملة، وذلك بميدان مسجد سيدى شبل الاسود بمدينة الشهداء من أجل التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم.



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