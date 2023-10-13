تعرف على أعراض الأنفلونزا عند البالغين والأطفال

كتبت فاطمة خليل

الأنفلونزا مرض تنفسي معدي يمكن أن يصاب به أي شخص ويمكنك نشر الأنفلونزا قبل أن تعرف أنك مريض، بدءًا من يوم واحد قبل ظهور الأعراض وحتى خمسة إلى سبعة أيام بعد الإصابة بالمرض، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض الأنفلونزا عند البالغين والأطفال، بحسب موقع American lung association.

قد يتمكن بعض الأشخاص، وخاصة الأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، من نقل العدوى للآخرين لفترة أطول.يمكن أن تسبب الأنفلونزا مرضًا خفيفًا إلى شديدًا، وفي بعض الأحيان تصبح مهددة للحياة.

أعراض الأنفلونزا غالبًا ما تظهر فجأة، ويجب على الأشخاص الأكثر عرضة لخطر حدوث مضاعفات، مثل المصابين بأمراض الرئة المزمنة، طلب الرعاية الطبية العاجلة.

يمكن أن تشمل أعراض الأنفلونزا ما يلي:

ظهور مفاجئ لارتفاع في درجة الحرارة

الصداع وآلام العضلات وآلام المفاصل

السعال (الجاف عادة)

إلتهاب الحلق

احتقان وسيلان الأنف

قد تحدث أعراض في المعدة مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال ولكنها أكثر شيوعًا عند الأطفال مقارنة بالبالغين.

آلام في عضلات الجسم وقشعريرة

التعب والارهاق

يتعافى معظم الأشخاص من الأنفلونزا خلال أسبوع أو أسبوعين، لكن البعض الآخر، وخاصة كبار السن، قد يشعرون بالضعف لفترة طويلة حتى بعد اختفاء الأعراض الأخرى.

أعراض الانفلونزا عند الأطفال

في كل عام، يصاب ملايين الأطفال بالأنفلونزا. يمكن أن تكون الأنفلونزا خطرة على الأطفال، وخاصة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات والذين هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا.

يمكن أن تشمل مضاعفات الأنفلونزا لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات ما يلي: الالتهاب الرئوي، والجفاف، وتفاقم الحالات المزمنة مثل الربو، واختلال وظائف المخ، ومشاكل الجيوب الأنفية، والتهابات الأذن.

إذا كان طفلك أقل من 5 سنوات يعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، فيرجى الاتصال بمقدم الرعاية الصحية على الفور. من الصعب تحديد الأنفلونزا لدى الأطفال والرضع في مرحلة ما قبل المدرسة لأن أعراضها تشبه إلى حد كبير الالتهابات التي تسببها فيروسات أخرى.