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الصحة تكشف طرق الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.. تفاصيل

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 07:00 ص
الصحة تكشف طرق الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.. تفاصيل الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا والتى تتضمن :- 
 
- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية -
-الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم
- تجنب ملامسة العين والأنف 
- تناول كميات كبيرة من السوائل و المشروبات الدافئة 
-الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين C لتقوية المناع ــة
- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها 
- تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لقاح الإنفلونزا الموسمية المتوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

الصحة

المصل واللقاح

لقاح الانفلونزا



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