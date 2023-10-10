الصحة تكشف طرق الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا والتى تتضمن :-

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية -

-الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم

- تجنب ملامسة العين والأنف

- تناول كميات كبيرة من السوائل و المشروبات الدافئة

-الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين C لتقوية المناع ــة

- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها

- تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لقاح الإنفلونزا الموسمية المتوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.