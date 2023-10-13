بوتين يدعو إلى توسيع التعاون بين رابطة الدول المستقلة والدول الأخرى

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه يتعين على دول رابطة الدول المستقلة توسيع التفاعل مع بلدان أخرى من العالم.

وقال بوتين، خلال اجتماع مجلس زعماء رابطة الدول المستقلة في بيشكيك، "إنه من المهم العمل مع أشخاص ذوي تفكير مماثل من مناطق أخرى من العالم - مع دول ما يسمى بالأغلبية العالمية، أو الجنوب العالمي، التي وجهات نظرها متقاربة جدًا منا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أشار، عند حديثه عن أولويات الرئاسة الروسية لرابطة الدول المستقلة في عام 2024، إلى أن" موسكو سوف تقترح بحث كيفية ضمان اقتران عمليات التكامل بشكل أكثر فعالية في فضاء رابطة الدول المستقلة، ولا سيما تعزيز اتصالات دول كومنولث الدول المستلقة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في المجال الاقتصادي وكذلك مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شانجهاي للتعاون في مجال الأمن".

وأضاف الرئيس الروسي أنه "مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن روسيا ستترأس مجموعة بريكس في عام 2024، والتي توسعت ويتم من خلالها تطوير معايير ومبادئ التعاون مع الدول الشريكة، فإننا سنتبع سياسة تعزيز التفاعل بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وهذه المجموعة".

يُشار إلى أن مجموعة "بريكس"، هي تكتل دولي يضم: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورج الروسية، ومن أهم أهداف هذه المجموعة الدولية زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات الوطنية، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار.

وأعلنت المجموعة الساعية لتعزيز نفوذها مؤخرا انضمام كلًا من: إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من يناير 2024.