بدء أعمال الفرز بانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء سوهاج

سوهاج محمود مقبول

بدأت منذ قليل أعمال الفرز الخاصة انتخابات نقابة الأطباء ب سوهاج ، إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار عمرو صبرى، وبهاء الدين الشاذلي بعدد لجنتين فرعيتين، شارك أعضاء الجمعية العمومية للنقابة في عملية لاختيار نقيب الأطباء بالمحافظة، والأعضاء فوق السن، وتحت السن.

وشهدت الأوقات الأخيرة من انتخابات نقابة الأطباء بسوهاج، إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين، حيث تشهد الانتخابات منافسة 3 مرشحين على مقعد النقيب وهم الدكتور أحمد فوزي قاسم، والدكتور مصطفي محمد مصطفي على، والدكتور هشام فواز.

بينما يتنافس على مقاعد أعضاء مجلس النقابة "تحت السن" 4 مرشحين، وهم الدكتور أحمد شكري طه ، والدكتور أيمن عبد المطلب ، والدكتور محمد الشندويلي ، وهند البلك.

وتنافس 3 مرشحين على ثلاثة مقاعد فوق السن، وهم الدكتور إسحق إبراهيم خليل ، والدكتورة إيمان سلامة ، والدكتور محمد أنور مغيزل ، والدكتور هشام فواز.