مد فترة التصويت للإقبال الكبير على انتخابات التجديد النصفى لأطباء كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء مد فترة التصويت، نظرا للزحام الشديد، والإقبال من أعضاء الجمعية العمومية للأطباء، وأعضاء النقابة بمحافظة كفر الشيخ

وتجرى انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، ويتنافس فيها 9 مرشحين، من بينهم اثنان على مقعد النقيب، و3 على مقعد العضوية فوق السن، و4 على مقعد العضوية تحت السن.

المرشحان على مقعد النقيب هما: الدكتور أحمد الجنزوري، والدكتور وائل أبو المجد محمد، والمرشحون على مقعد العضوية فوق السن «أكثر من 15 عاماً» هم: الدكتور إبراهيم عبد المنعم، والدكتور أحمد مصباح بيومي، والدكتورة أماني باشا، المرشحون تحت السن «أقل من 15 عاماً» هم: الدكتور رامي أحمد شهاب الدين، الدكتور سعد محمد سعد، الدكتور محمد فكري، الدكتور محمود زيدان.