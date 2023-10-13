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انتخابات التجديد النصفى بنقابة أطباء كفر الشيخ.. مرشحان على مقعد النقيب

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 09:36 ص
انتخابات التجديد النصفى بنقابة أطباء كفر الشيخ.. مرشحان على مقعد النقيب نقابه الاطباء
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تجرى انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة، ويتنافس فيها 9 مرشحين من بينهم اثنان على مقعد النقيب و3 على مقعد العضوية فوق السن و4 على مقعد العضوية تحت السن.

المرشحان على مقعد النقيب هما، "الدكتور أحمد الجنزوري والدكتور وائل أبو المجد محمد" والمرشحون على مقعد العضوية فوق السن أكثر من 15 عاماً هم: الدكتور إبراهيم عبد المنعم، والدكتور أحمد مصباح بيومي، والدكتورة أماني باشا، المرشحون تحت السن «أقل من 15 عاماً» هم "الدكتور رامي أحمد شهاب الدين، الدكتور سعد محمد سعد، الدكتور محمد فكري،  الدكتور محمود زيدان".

 

الدكتور وائل ابو المجد
الدكتور وائل ابو المجد

 

الدكتور احمد الجنزوري
الدكتور احمد الجنزوري

 







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