اليوم السابع
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الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي بريانسك وبيلغورود

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 03:00 ص
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي بريانسك وبيلغورود الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إحباط هجوم حاولت تنفيذه قوات كييف نحو أهداف في الأراضي الروسية بواسطة طائرتين مسيرتين في سماء مقاطعتي بريانسك وبيلغورود.

وقالت الوزارة في بيان: "في 12 أكتوبر، عند الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا"، وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعتي بريانسك وبيلغورود".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة.

وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية، كما تحاول تشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهة القتال.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بأنها حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد عسكريا والقضاء على التوجهات النازية فيها.







حرب روسيا واوكرانيا

الجيش الروسى

كييف

موسكو

روسيا

الناتو



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