وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 26 فلسطينيًا خلال حملة مداهمات للمنازل من مناطق مُتفرقة بمُحافظة الخليل الجنوبية، فيما جرى اعتقال ستة آخرين من بلدة "قباطية" في جنوب مُحافظة "جنين" بشمال الضفة .



وذكرت المصادر أن مُسنًا أصيب بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق خلال مواجهات في مدينة "نابلس" شمال الضفة، اعتقلت خلالها قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين.