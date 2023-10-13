اليوم السابع
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إقبال من أهالى الشرقية على التبرع بالدم لصالح الأشقاء فى فلسطين

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 05:38 م
إقبال من أهالى الشرقية على التبرع بالدم لصالح الأشقاء فى فلسطين إقبال المواطنين علي التبرع بالدم لصالح غزة
الشرقية - إيمان مهنى

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شهدت مدينتا الزقازيق ومنيا القمح، انطلاق فاعليات حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني وذلك ظهر اليوم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تزامناً مع إرسال التحالف الوطني الأهلي التنموي قافلة شاملة إلى غزة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
 
وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن فاعليات حملة التبرع بالدم، تم تنظيمها برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة صناع الحياة حيث تواجد في الحملة فرق طبية ومجموعات من الشباب المتطوعين لتنظيم المواطنين المتبرعين بالدم، لتوفير الكميات اللازمة من الدم لإنقاذ الضحايا والجرحى وذلك تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين.
 
وأشار المحافظ إلى أن حملة التبرع بالدم قد شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين اليوم وذلك عقب صلاة الجمعة بمحيط مسجد الفتح بمدينة الزقازيق وكذا بميدان الشهيد المنسي بمدينة منيا القمح والمستمرة إلى الساعة 6 مساء، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلي على قطاع غزة.
 
ويذكر أن أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، قد أطلقوا اليوم حملات موسعة للتبرع بالدم تحت شعار " قطرة دماء تساوي حياة " بمختلف المحافظات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، تضامناً مع أهالينا الفلسطينيين.
 
 
إقبال المواطنين علي التبرع بالدم لصالح غزة (1)
 التبرع بالدم لصالح غزة

إقبال المواطنين علي التبرع بالدم لصالح غزة (2)
إقبال المواطنين علي التبرع بالدم لصالح غزة 

إقبال المواطنين علي التبرع بالدم لصالح غزة (3)
 التبرع بالدم

إقبال المواطنين علي التبرع بالدم لصالح غزة (4)
إقبال المواطنين علي التبرع بالدم لصالح غزة 

إقبال المواطنين علي التبرع بالدم لصالح غزة (5)
إقبال المواطنين علي التبرع بالدم لصالح غزة

 







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