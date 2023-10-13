إقبال كثيف من الأطباء على التصويت بانتخابات التجديد النصفى فى قنا

وتوافد الأطباء منذ الساعات الأولى على مقر نادي قنا الرياضي، للإدلاء بأصواتهم بانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء قنا 2023، حيث تستمر عملية التصويت حتى الخامسة من مساء اليوم الجمعة، وذلك لاختيار النقيب وأربعة من أعضاء المجلس من خلال عملية التصويت السري، تحت إشراف قضائي كامل.

وتجرى المنافسات في انتخابات الأطباء بقنا بين 13 مرشحًا بينهم 4 على مقعد النقيب هم: أشرف الهواري، بدوي محمد المعاون، عبدالقادر الهاشمي، محمد الديب، و5 مرشحين يتنافسون على مقعدي العضوية فوق السن وهم: حسن مبارك، حيدر عبدالحميد محمود، عبدالقادر الهاشمي، علي العبد حسن، محمود عبد المولى معوض، و4 مرشحين على مقعد العضوية تحت السن وهم أحمد رمضان مغربي، عبدالعزيز طايع، محمود عباس، يوسف شيبة الحمد.