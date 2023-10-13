اليوم السابع
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إقبال كبير على التبرع بالدم فى كفر الشيخ لصالح الفلسطينيين.. صور

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 05:52 م
إقبال كبير على التبرع بالدم فى كفر الشيخ لصالح الفلسطينيين.. صور توافد من السيدات للتبرع
كفر الشيخ- محمد سليمان

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زاد الإقبال على التبرع بالدم بمحافظة كفر الشيخ، على نقاط التحالف الوطني بمدينة كفر الشيخ بجوار مسجد الاستاد، وبجوار مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، وعبر المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة لتبرعهم بالدم.
 
وقال الدكتور محمد عبدالخالق، طبيب الاسنان، لـ"اليوم السابع" إنه أتى للمشاركة للتبرع بالدم، لشعوره بأنه واجب وطني وانساني أن يكون من بين المتبرعين، واستجاب لنداء الواجب، مؤكدة أنه عندما علم بوجود حملة للتبرع بالدم أمام مسجد الاستاد توجه للتبرع والمشاركة، لصالح أشقائنا في فلسطين وأهالي غزة.
 
وأكدت الدكتورة سالي محمود سامي، من أهالي كفر الشيخ، أرادت التبرع بالدم، كما تبرع عدد كبير من سيدات وفتيات كفر الشيخ، الذي جاءوا من عدد من مراكز وقرى المحافظة للتبرع بالدم ، لصالح إخواننا وأخواتنا الفلسطنيين، مشيرة إلى أن مصر لا تخلى عن القضية الفلسطينية، وهي في قلب المصريين والأمة العربية.
 
وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن الحملة القومية للتبرع بالدم لأهالينا فى فلسطين، التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، وحياة كريمة، يأتي تتويجاً للقيم الأخلاقية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في الظروف الراهنة.
 
وقال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، أنه تم إطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم لأشقائنا الفلسطينيين، من خلال مركزى التبرع بالسيارات المتنقلة بمدينتي كفر الشيخ ودسوق، بمشاركة أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وحياة كريمة، وبالتعاون مع وزارة الصحة، من أجل التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى من الشعب الفلسطينى.
 
وفى " لفتة إنسانية " قام نائب محافظ كفرالشيخ، بالتبرع بالدم، بمسجد الاستاد الرياضى، تضامناً مع أشقائنا من الشعب الفلسطينى داعياً المواطنين للتبرع بالدم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته، مؤكداً أنه واجب وطنى وقومى تجاه أشقائنا الفلسطينيين.
 
فيما تتواجد الفرق الطبية لتلقي التبرعات بالدم، حيث يتم تسجيل المتبرعين بمنظومة خدمات نقل الدم القومية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتبرعين قبل التبرع، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
 
 
اقبال على التبرع بالدم
اقبال على التبرع بالدم

تسجيل بيانات المتبرعين
تسجيل بيانات المتبرعين

توافد من السيدات للتبرع
توافد من السيدات للتبرع

جانب من التبرع
جانب من التبرع

نائب محافظ كفر الشيخ يتبرع بالدم
نائب محافظ كفر الشيخ يتبرع بالدم

نائب محافظ محافظ كفر الشيخ يتبرع بالدم
نائب محافظ محافظ كفر الشيخ يتبرع بالدم
 






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