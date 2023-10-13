إقبال متزايد على حملة التبرع بالدم فى الفيوم لصالح الفلسطينيين 

الفيوم رباب الجالي

شهدت حملة التبرع بالدم لصالح أهالي فلسطين، إقبالا كبيرا من مواطني محافظة الفيوم بعد ساعات من انطلاق الحملة بمنطقتي المسلة واستاد الفيوم الرياضى.

وكانت أطلقت اليوم مبادرة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملة للتبرع بالدم بمحافظة الفيوم لصالح فلسطين والمتضررين من الفلسطينيين في غزة.

وقال الدكتور عماد عادل عبد العاطي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، إن المؤسسة أطلقت المبادرة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لجمع التبرعات بالدم لصالح أهالينا بفلسطين، ولفت الي أن الحملة تأتي فى إطار حرص مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي على دعم الشعب الفلسطينى الشقيق، وتقديم المساعدة والمساندة له.

وقال إن الحملة تم إطلاقها اليوم عقب صلاة الجمعة بمدينة الفيوم بموقعين أحدهما بميدان المسلة والآخر بجوار إستاد الفيوم الرياضي بمنطقة لطف الله.

ولفت عماد عبد العاطي إلى أن سيارات التبرع بالدم تواجدت بتلك المواقع المذكورة من بعد صلاة الجمعة وتستمر لنهاية اليوم .

وشهدت الحملة تواجد أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالفيوم والمتطوعين لمساعدة وتنظيم المتبرعين بالدم خلال قيامهم بالتبرع .