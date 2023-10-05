الأنفلونزا قد تسبب مضاعفات خطيرة لكبار السن والحوامل والأطفال

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الأنفلونزا قد تسبب حدوث مضاعفات خطيرة لكبار السن والحوامل والأطفال، لذلك تلقى لقاح الأنفلونزا هام وضرورى .

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا الموسمية آمن ومتوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات

وأضافت وزارة الصحة والسكان: تتمثل أعراض الأنفلونزا فى:

1- حمى (ارتفاع بدرجة الحرارة)

2- قشعريرة

3- سعال

4- التهاب بالحلق

5- سيلان أو انسداد الأنف

6- آلام في الجسم أو العضلات

7- صداع تعب وشعور بالإرهاق

8- قد يعاني بعض الأشخاص من القيء والإسهال (أكثر شيوعًا عند الأطفال)

ونصحت وزارة الصحة والسكان بتلقى لقاح الأنفلونزا لكونه يوفر حماية من 4 أنواع فيروسات الأنفلونزا المتوقع انتشارها هذا الموسم.