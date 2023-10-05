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الأنفلونزا قد تسبب مضاعفات خطيرة لكبار السن والحوامل والأطفال

الخميس، 05 أكتوبر 2023 09:20 ص
الأنفلونزا قد تسبب مضاعفات خطيرة لكبار السن والحوامل والأطفال الأنفلونزا الموسمية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الأنفلونزا قد تسبب حدوث مضاعفات خطيرة لكبار السن والحوامل والأطفال، لذلك تلقى لقاح الأنفلونزا هام وضرورى .
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا الموسمية  آمن ومتوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان: تتمثل أعراض الأنفلونزا  فى: 
 
 1- حمى (ارتفاع بدرجة الحرارة) 
2- قشعريرة
3-  سعال
 4- التهاب بالحلق 
5- سيلان أو انسداد الأنف
 6- آلام في الجسم أو العضلات
 7- صداع تعب وشعور بالإرهاق
 8- قد يعاني بعض الأشخاص من القيء والإسهال (أكثر شيوعًا عند الأطفال)
 
ونصحت وزارة الصحة والسكان بتلقى لقاح الأنفلونزا لكونه يوفر حماية من 4 أنواع فيروسات الأنفلونزا المتوقع انتشارها هذا الموسم.
 
 
 

الصحة

الانفلونزا

لقاح الانفلونزا



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