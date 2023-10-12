من الغردقة للأقصر.. مئات الحافلات السياحية يوميا لمشاهدة معابد الفراعنة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق صباحا من مدينة الغردقة المئات من الحافلات السياحية المختلفة التابعة لشركات السياحة بالبحر الأحمر، والتى تقل على متنها الآلاف من السياح من عدة دول مختلفة إلى مدينة الأقصر لقضاء يوم هناك ومشاهدة معابد الفراعنة هناك والعودة فى نهاية اليوم .

وتغادر الحافلات السياحية في توقيت واحد يسمى التفويج السياحى، حيث أنها تنطلق يوميا من الساعة الخامسة صباحا حتى السابعة في قرية الحجاج بسفاجا للحافلات السياحية المتجه يوميا إلى مدينة الأقصر ، على أن تكون العودة فى تفويج آخر ما بين الثالثة حتى السادسة مساءا للعودة للغردقة.

وقال أحمد منصور منظم رحلات يومية إلى مدينة الاقصر، إن هناك اعداد كبيرة تسافر ما بين الغردقة والأقصر وكذلك الغردقة القاهرة لمشاهدة الاثار المصرية المختلفة في الاقصر وكذلك الاهرامات فى القاهرة، موضحا أن أغلب الحنسيات التى تسافر من الغردقة إلى المدن الاثرية جنسيات اوربية مختلفة.

وأوضح أن الكثير من السياح يصل إلى مدينة الغردقة ويقضى فترة ما ثم يقوم بالمغادرة للأقصر لمشاهدة الآثار الفرعونية هناك والعودة نهاية اليوم لاستكمال إجازاته على شواطئ البحر الأحمر، موضحا أن مدينة الأقصر 90 ٪؜ من السياحة الوافدة اليها من محافظة البحر الأحمر وخاصة من مدينة الغردقة فى رحلات التفويج السياحى اليومية .

كما أكد منصور أن كذلك رحلات القاهرة، أعداد كبيرة من الذين يصلون إلى الأهرامات من البحر الأحمر، موضحا أن تلك الرحلات في الأصل برامج سياحية نظمتها شركات السياحية، مؤكدا على أن السياح يعشقون الاثار المصرية وهناك محاولات عدة لتخفيف الوقت لراحة السياح بدلا من قضاء 24 ساعة في رحلة القاهرة.