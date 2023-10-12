محافظ قنا يتفقد مشروع وحدة طب الأسرة بنجع رفاعة ضمن "حياة كريمة"

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، أعمال التشطيبات النهائية بوحدة طب الأسرة بنجع رفاعة التابعة لقرية حجازة بحري بمركز قوص، والتي جرى تنفيذها، ضمن مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك تمهيدا لدخولها الخدمة وتشغيلها تجريبيا مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح محافظ قنا، أن الوحدة مقامة علي مساحة 800 متر، وتتكون من 3 طوابق بنسبة تنفيذ بلغت 100٪؜ ، مشيرا إلى أنه جار تجهيز الوحدة بالمعدات الطبية اللازمة وفرشها بالآثاث اللازم ، ومن ثم دخولها الخدمة مطلع الشهر القادم، لافتا إلي أن الوحدة تضم " عيادة طب أسرة، عيادة أسنان، عيادة إسعافات أولية، صيدلية، معمل دم، معمل طفيليات، مكتب تثقيف صحى و أسري ، وحدة تنظيم أسرة و مشورة ، مكتب التعقيم، مكتب الصحة ، عيادة صحة عامة، وحدة تطعيمات ومتابعة أطفال، مغسلة، سكن اطباء، سكن ممرضات".

وأضاف الداودى، أن المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة، استهدفت تنفيذ 77 مشروعا فى قطاع الصحة ما بين مستشفيات ومراكز طبية ووحدات طب أسرة، بمراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص، سوف تسهم في دعم المنظومة الطبية، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالقري المستهدفة، مشيرًا إلى أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.