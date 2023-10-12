محافظ جنوب سيناء يتفقد القرية التراثية بشرم الشيخ استعدادا لافتتاحها

جنوب سيناء _ ياسر عامر

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بجولة تفقدية، اليوم، تفقد فيها آخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشاء للقرية التراثية بمنطقة الهجن، والتي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ ان القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية وعدد 2 قاعة عرض، مخازن مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب..

ولفت المحافظ الي أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية بمضمار الهجن، ومدرجات الجمهور، والوحدة البيطرية وفرشها، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن،وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية.

وفي نفس السياق قام المحافظ بتفقد الوحدة البيطرية للهجن وحرص علي الاطمئنان علي جاهزيتها لمهرجان الهجن.

يشار إلى أنه سيتم إطلاق فعاليات مهرجان الهجن والتراث في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجارى بمشاركة كافة المحافظة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للهجن.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ،و اللواء احمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشئون المحليات، وعددا من القيادات التنفيذية، وكان بانتظاره في موقع العمل ممثلي الشركات المنفذة والجهات المشرفة علي التنفيذ.