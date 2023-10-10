محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال تطوير مصر القديمة وتشغيل ساحة انتظار السيارات‎

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولة ليلية، آخر مستجدات أعمال تطوير مصر القديمة فى اطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية على أرض محافظة جنوب سيناء، يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

وأشار المحافظ إلى أن منطقة مصر القديمة إضافة جديدة إلى الأنواع المتعددة للسياحة بمدينة شرم الشيخ ضمن أعمال تطوير السوق القديم، وعامل جذب للعديد من السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم.

وخلال الجولة تابع محافظ جنوب سيناء أعمال التشغيل التجريبى لساحة انتظار السيارات أمام مدخل السوق القديم بشرم الشيخ.

يشار إلى أن الساحة ضمن منظومة الساحات الذكية تعد الأولى من نوعها داخل المحافظة وسوف توفر المنظومة لاحقا عند التشغيل الكامل لها تجربة رقمية متطورة تشمل حجز ومعرفة الأماكن المتوفرة والدفع رقميا اون لاين او باى كارت بنكى بأحدث أجهزة قبول المدفوعات المؤمنة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أحد المواقع المقترحة بمحيط قصر ثقافة شرم الشيخ لإقامة معرض شرم الشيخ الأول للكتاب والذى يقام فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 12 إلى 22 من أكتوبر من العام الجارى، وذلك فى إطار الاحتفال بالذكرى 50 لنصر أكتوبر.