محافظ الأقصر يلتقى بالمهندسين الجدد ويؤكد على ضرورة تأهيلهم

الأقصر – أحمد مرعى

ألتقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، بالمهندسين الجدد المعينين في المحافظة قبل استلامهم العمل، وذلك بحضور هدى حسن المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، وطالب إمبابى هجرس مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، مؤكداً على ضرورة تأهيل المهندسين الفائزين في المسابقة للعمل في الإدارات الهندسية لكي يكون لديهم خلفية ورصيد كاف لطبيعة العمل وذلك من خلال الدورات التدريبية.

وأكد محافظ الأقصر، خلال فعاليات اللقاء، على أهمية التحلي بالأمانة والحزم، والعمل وفقا للقوانين والإجراءات المنظمة لطبيعة العمل داخل الإدارات الهندسية، معرباً عن تفاؤله بجيل الشباب الذي لديه الحيوية والنشاط والرغبة في بناء بلده، حيث أعلنت في وقت سابق عن مسابقة لطلب مهندسين في كافة التخصصات وتشمل (مهندسين مدني - مهندسين عمارة - مهندسين ميكانيكا - مهندسين كهرباء - مهندسين نظم ومعلومات - مهندسين مساحة)، وذلك لتغطية العجز في السادة المهندسين.

فيما عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا موسعا، مع رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية والهيئات بالمحافظة، لمتابعة استعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع مجابهة الأزمات والكوارث قبل دخول فصل الشتاء، وآلية التعاون بين كافة أجهزة المحافظة في حالة الطواريء والأزمات، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة هدى المغربي، والعميد محمد إسماعيل حلمي المستشار العسكري لمحافظة الأقصر.

وبدأ الاجتماع بعرض فيديو لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الجمعة الماضي، لمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وأكد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، على الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وعلى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الاستعداد التام لمجابهة أي أزمات أو كوارث في كل أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر كانت من ضمن أول 5 محافظات تم فيها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.