مجمع إعلام الزقازيق ينظم ندوة "المشاركة في الانتخابات واجب وطني"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد مجمع إعلام الزقازيق، ندوة تثقيفية بمقر مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بعنوان "المشاركة في الانتخابات واجب وطني" ، فى إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك"، والتى يقوم على تنفيذها الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

أكد دسوقى عبدالله مدير عام الإدارة العامة للإعلام بشرق الدلتا ، على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة العامة للاستعلامات فى التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها جهاز العلاقات العامة الرسمى للدولة المصرية لافتا النظر أن دور الهيئة هنا حيادى وموضوعى للغاية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن التصويت في الانتخابات حق سيادى لكل مواطن يكفله الدستور والقانون، وأوضح أن الواجب الوطنى والظروف التى تعيشها البلاد حاليا تقتضي منا جميعا الالتفاف حول الوطن والمحافظة عليه . وعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة التي تحاول النيل من أمن واستقرار الدولة.

ودعا وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية كل من له حق في التصويت إلى النزول إلى الصندوق والمشاركة فى الانتخابات، وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المشاركة الفعالة تسهم في بناء مستقبل مشرق للوطن والى التنمية فى كل المجالات.

وأشار عبدالعظيم إلى أن عدم المشاركة في الانتخابات تعطي الفرصة للمغرضين وأعداء الوطن إلى استغلال الحدث للنيل من استقرار البلاد

وتمنى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية فى ختام حديثه إلى مجموعة من الشباب أن تشهد الانتخابات الرئاسية القادمة مظهرا حضاريا مشرفا يعبر عن قيمة وأصالة ووعى المواطن المصرة.



