معاون محافظ الفيوم يشهد احتفالية هيئة الاستعلامات باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، الاحتفالية التي نظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ممثلًا في مركز إعلام الفيوم، احتفالية تحت عنوان " أكتوبر وروح التنمية"، شارك فيها رموز من أبناء المحافظة، والشخصيات العامة، وعدد من الجهات التنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني، وطلاب المدارس والجامعات وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز اعلام الفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي لديوان عام المحافظة، أن مصر قد شهدت العديد من المحطات المهمة التى غيرت شكل الحياة على أرضها، ومن ابرزها، محطتان كان لهما أثر كبيرًا فى تقدمها، الأولي حرب أكتوبر 1973 والتى نحن في يوبيلها الذهبي اما الثانية فكانت التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد فى السنوات الأخيرة، فالقاسم المشترك فى كلا المحطتين أن مصر إستطاعت خلالهما تحقيق العبور والإنتصار بفضل العزيمة والإرادة الصادقة والمخلصة والتخطيط السليم والروح القوية القادرة على تحدى الصعاب وتجاوز العقبات وتحقيق الأهداف.

ولفت التوني أن معركة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة التى تشهدها مصر الآن، نستلهم فيها جميعا روح أكتوبر فى تحقيق العبور الثانى وهو عبور معركة التنمية وتحقيق النهضة الشاملة فى كل المجالات، فبعد أن حررت مصر الارض فى حرب أكتوبر، كان عليها أن تحرر البلاد من الفقر والجهل والمرض والعشوائيات ، والذي يأتي من خلال رؤية شاملة واستراتيجية متكاملة تقوم على مسارات متوازية ومتكاملة، كتطوير الريف المصري، وتحسين الخدمات من خلال مشروع حياه كريمه الذي يغطي 50 بالمائة من قرى الريف المصري ولأكثر من 50 مليون نسمه بتكلفة استثمارية تزيد على 700مليار جنيه مصري فهو يخدم الفئات الأقل دخلا والمهمشة لتمثل هذه المبادرة الجديدة عبورا جديدان وعيدا مختلفا للفلاح والمزارع المصري في الريف المصري الذي أصبح على خريطة التنمية الاجتماعية والعمرانية، كما استعرض التوني المبادرات الرئاسية التى تهدف الى التنمية الاقتصادية ، الاجتماعية والصحية.

وقالت سهام مصطفي سعيد مدير مركز إعلام الفيوم ، أن نصر أكتوبر المجيد لم يكن إنتصارا لمصر وحدها بل كان علامة بارزة في تاريخ الأمة العربية كلها والذي أثبت أن إرادة المصريين قادرة بالقيادة الواعية والتخطيط السليم أن تحقق ما قد يعتبره البعض مستحيلا ، مؤكدًة على أن إنتصار أكتوبر جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم لوطنهم، وأن مصر لن تنهض الا بجهود أبنائها وشبابها الأوفياء وستظل مصر دائما عزيزة قوية بعناية الله عز وجل ثم بشعبها ونتذكر دائما شهدائها بكامل الحب والإمتنان على كل ما قدموه على أرضها الغالية من تضحية متمنيًة من الاجيال القادمة أن تحافظ على مصر وأن تحميها.

وقال الدكتور هادي حسان مدير عام بالاذاعة المصرية سابقًا، إنه في الذكري الخمسين واليوبيل الذهبي لإنتصارات أكتوبر المجيدة نؤكد علي أن مصر ستبقى "شعبا عظيما وجيشا عظيمًا " وعلينا جميعا أن نفتخر بجيشنا العظيم، مضيفا أن ذكرى نصر أكتوبر ستظل غالية على النفوس، وسيبقى بواسل الجيش المصرى بتضحياتهم فوق الرؤوس، وصمود أبناء مصر لإسترداد الأرض وإسترجاع الكرامة محفورا فى الوجدان والتاريخ.

وأوضح حسان أن الطفرة التى شهدها جيش مصر مؤخرا بتطوير الأسلحة والمعدات سببت القلق لكارهى مصر، أما جنوده فهم خير أجناد الأرض وستستمر البطولات وقصص الصمود ويبقى التلاحم والتكاتف بين الشعب وجيشه وستبقى مصر كبيرة قوية رغم كيد الكائدين.

وقال العقيد طارق الشيمي نائبًا عن المستشار العسكري أنه يفخر بالسادس من اكتوبر واصفا هذا اليوم بأنه علامة مضيئة في تاريخ إنتصاراتنا ورمزًا للعزة والكرامة الوطنية مهما طال الزمن وأن الأرض المصرية مقدسة ولها جيش قوي يحميها شعاره النصر أو الشهادة فكان الهدف الأول من حرب نصر أكتوبر العظيم تحرير الأرض وتحقيق التوازن العسكري وإقامة السلام الدائم والعادل وقدم أبطال القوات المسلحة خلالها نموذجًا مبهرًا للتضحية وسطروا ملحمة وطنية ستظل محفورة في التاريخ العسكري واضاف الشيمي أن المقاتل المصري لا يعرف المستحيل لتؤكد القوات المسلحة المصرية أن الهلاك لمن يفكر في الاعتداء على مصر او المساس بامنها وشعبها.

كما وجه الشيمي النداء الى أبناء الوطن أمل ومستقبل مصر بالحرص على حب الوطن والبذل والعطاء للحفاظ على أمنه واستقراره موضحا أنه مسؤولية كل فرد في هذا البلد الأمين فعلينا إعداد أنفسنا لتحمل مسؤوليات المستقبل مسلحون بالعلم والمعرفة والإرادة والعزيمة القويه محصنين أنفسنا بالقيم وسماحة عقائدنا مترابطين على قلب رجل واحد تنبض قلوبنا بحب مصر لنكون قادرين على تحمل الأمانة والمسؤولية كما حملها ابطال اكتوبر العظيم.

في نهاية الاحتفالية قدمت مروه ايهاب ابوصميد أخصائي إعلام بمركز إعلام الفيوم الشكر والتقدير للحضور والمنصه لما قدموه من معلومات اثرت مسامع الحضور مستلهمًة روح الانتماء والتضحية من ذكرى اكتوبر المجيد لتستدعي في نفوسهم حب الوطن وبذل الجهد لدفع عجلة التنمية والتقدم للوطن الغالي، وتم تقديم شهادات تقدير لمحاربي اكتوبر.