اليوم السابع
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لو تعانى من هشاشة العظام.. 9 أطعمة هتقويها وتقلل من خطر الكسور

الخميس، 12 أكتوبر 2023 01:00 ص
لو تعانى من هشاشة العظام.. 9 أطعمة هتقويها وتقلل من خطر الكسور النظام الغذائى للوقاية من هشاشة العظام
كتبت ميرفت رشاد

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هشاشة العظام هي حالة طبية تضعف العظام، مما يجعلها هشة وأكثر عرضة للكسور، ويحدث ذلك عندما يفقد الجسم الكثير من العظام، أو ينتج القليل منها، أو كليهما، في حين أن النظام الغذائي وحده لا يمكنه علاج هشاشة العظام، فإن تناول بعض الأطعمة كجزء من نظام غذائي متوازن يمكن أن يدعم صحة العظام ويساعدها، تناول كمية كافية من الكالسيوم أمر حيوي لعظام قوية إلى جانب ذلك، فيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم، كما يساعد المغنيسيوم في تمعدن العظام، يلعب فيتامين K أيضًا دورًا في استقلاب العظام ويمكن العثور عليه في الخضروات الورقية الخضراء، وإليك الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية والتي تعزز صحة عظامك ،وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

الخبر 2

10 أطعمة يمكن أن تساعد في علاج هشاشة العظام:
 

1. منتجات الألبان
 

يمكن أن تساعد منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي الغنية بالكالسيوم وفيتامين د على تحسين كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بالكسور.

 

2. الخضراوات الورقية
 

تحتوي الخضراوات مثل الكرنب والسبانخ والكرنب على نسبة عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ك، والتي تدعم صحة العظام.

 

3. سمك السلمون
 

تعد هذه الأسماك الدهنية مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د، والتي يمكن أن تعزز قوة العظام وتقلل الالتهاب لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.

 

4. اللوز
 

اللوز غني بالكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين E، ويمكن أن يساهم في صحة العظام ويقلل من خطر الكسور.

5. الحبوب المدعمة
 

 

بعض الحبوب مدعمة بالكالسيوم وفيتامين د، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لتعزيز صحة العظام.

 

6. البرتقال
 

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C، ويمكن أن يساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين، وهو ضروري للحفاظ على عظام قوية.

 

7. البروكلي
 

تحتوي هذه الخضروات الصليبية على الكالسيوم وفيتامين C والمواد المغذية الأخرى التي يمكن أن تعزز صحة العظام وتقلل من خطر الكسور.

 

8. البيض
 

وبصرف النظر عن كونه غنيًا بالبروتين، فإن البيض يوفر فيتامين د وفيتامين ك، وهما ضروريان لصحة العظام.

 

9. بذور السمسم
 

هذه البذور الصغيرة مليئة بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والمعادن الأخرى التي تدعم قوة العظام.

 

 

 


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