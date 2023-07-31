شوارع تشهد تخفيف أحمال الكهرباء بأحياء الحلمية ومدينة نصر ومصر الجديدة.. اعرفها

يرصد "اليوم السابع" مواعيد فصل التيار الكهربائي عن بعض أحياء محافظة القاهرة وهى"الحلمية و مدينة نصر ومصر الجديدة والسلام" التابعين لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 2 ظهرا ، وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء والذى سيتم البدء في تطبيقه بدءا من الساعة 12 ظهر غد الثلاثاء، وذلك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة و نقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة و هى كالأتى:
أولا حى مصر الجديدة :
1-شارع نهرو خلف الميرلاند ، ش الأندلس
2-ش الثورة - ش جمال نوح - أرض الجولف
3-ألماظة
4-شارع الشهيد مصطفى تبارك - شارع الحرية - شارع قليب حنا - شارع شارع احمد بسيونى - ش الدويدار - ش مصر والسودان
5-لطيف سليم
6-حدائق القبة
7-المنطقة التاسعة
8-شارع عباس العقاد
9-مساكن التوفيق
ثانيا حى مدينة نصر :
1-الحي السابع
2-مكرم عبيد
3-الحي السابع
4-مساكن اطلس 760 النهضة
5-مساكن أطلس 2222 من بلوك 1 إلى 13
ثالثا: حى السلام
1-مساكن القاهرة 480
2-تقسيم أمنحتب
3-مساكن العبد 1640
4-مساكن المحمودية 920
5-مساكن العبد 1600
6-مساكن الوادى النهضة + مساكن اسبيكو 1300 النهضة + مدرسة الصنايع
7-ش الزعيم غاندي
8-مساكن عين شمس الشرقية
9-ش القدس عين شمس الشرقية
10شارع مصانع برتي بدار
11-المسلة
12-الزيتون الغربية
13-ش يوسف كمال الزيتون
رابعا: حى الحلمية :
1-ش محطة القبة ح الزيتون
2-میدان بن سندر سراي القبة
3-ش كمال زكي الفلاحة المرج الغربية.
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