اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 يوليو 2023 03:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شوارع تشهد تخفيف أحمال الكهرباء بأحياء الحلمية ومدينة نصر ومصر الجديدة.. اعرفها

الإثنين، 31 يوليو 2023 02:35 م
شوارع تشهد تخفيف أحمال الكهرباء بأحياء الحلمية ومدينة نصر ومصر الجديدة.. اعرفها محول الكهرباء - أرشيفية
كتبت ــ رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يرصد "اليوم السابع" مواعيد فصل التيار الكهربائي عن بعض أحياء محافظة القاهرة وهى"الحلمية و مدينة نصر ومصر الجديدة والسلام" التابعين لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 2 ظهرا ، وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء والذى سيتم البدء في تطبيقه بدءا من الساعة 12 ظهر غد الثلاثاء، وذلك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة و نقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة و هى كالأتى:
 
أولا حى مصر الجديدة :
 
1-شارع نهرو خلف الميرلاند ، ش الأندلس
 
2-ش الثورة - ش جمال نوح - أرض الجولف
 
3-ألماظة
 
4-شارع الشهيد مصطفى تبارك - شارع الحرية - شارع قليب حنا - شارع شارع احمد بسيونى - ش الدويدار - ش مصر والسودان
 
5-لطيف سليم
 
6-حدائق القبة
 
7-المنطقة التاسعة
 
8-شارع عباس العقاد
 
9-مساكن التوفيق
 
ثانيا حى مدينة نصر :
 
1-الحي السابع
 
2-مكرم عبيد
 
3-الحي السابع
 
4-مساكن اطلس 760 النهضة
 
5-مساكن أطلس 2222 من بلوك 1 إلى 13
 
ثالثا: حى السلام
 
1-مساكن القاهرة 480
 
2-تقسيم أمنحتب
 
3-مساكن العبد 1640
 
4-مساكن المحمودية 920
 
5-مساكن العبد 1600
 
6-مساكن الوادى النهضة + مساكن اسبيكو 1300 النهضة + مدرسة الصنايع
 
7-ش الزعيم غاندي
 
8-مساكن عين شمس الشرقية
 
9-ش القدس عين شمس الشرقية
 
10شارع مصانع برتي بدار
 
11-المسلة
 
12-الزيتون الغربية
 
13-ش يوسف كمال الزيتون
 
 
رابعا: حى الحلمية :
 
1-ش محطة القبة ح الزيتون
 
2-میدان بن سندر سراي القبة
 
3-ش كمال زكي الفلاحة المرج الغربية.
 
 

تخفيف الاحمال

مدينة نصر

مصر الجديدة

الحلمية

قطع التيار الكهربائي

تخفيف أحمال الكهرباء

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة