قومى المرأة بكفر الشيخ: حملات طرق الأبواب استهدفت 13 ألفا و572 سيدة بقرى بيلا

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت عددا من السيدات والرجال والأطفال، لتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقر فرع المجلس القومي للمرأة.

وقالت الدكتورة أماني شاكر مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أن فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفرالشيخ، نفذ حملة طرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت 13 ألفا و572 من السيدات والرجال والأطفال، بقرى كوم الحجنه وابشان والكوم الطويل والكراكات والجديدة وأبو بدوى وعزبة نيل وحاذق ومدينة بيلا بعدد 4000 زيارة، وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بحضور د.جاكلين بشرى المقرر المناوب ومشاركة ميسرات المجلس.

وأكدت الدكتورة أماني، شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة أن فرع المجلس القومي للمرأة، اختتم فعاليات البرنامج التدريبي حول التثقيف المالي، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي " تحويشة"، وتضمن التدريب العديد من الموضوعات منها توضيح مفهوم التوعية المالية وأهمية تحديد الأهداف وأنواعها، ومفهوم الادخار والموازنة، والتعرف على أدوات التخطيط المالي، وأنواع المخاطر المالية وكيفية تجنبها، وقدمت التدريب المشرفات وميسرات المجلس بالمحافظة.



تعدد حملات طرق الابواب ببيلا



تعدد حملات طرق الابواب



جانب من حملات طرق الابواب ببيلا



جانب من حملات طرق الابواب



حملات طرق الابواب بيلا