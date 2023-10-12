ضبط 2 طن "زيت هوالك" قبل إعادة تدويره و2 طن ملح طعام مجهول المصدر بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية بمركز قطور لضبط المخالفات التموينية، أسفرت الحملة عن ضبط 2 طن زيت طعام هالك مرتجع داخل مخزن بدون ترخيص بغرض اعادة تدويره وبيعه للأهالى مرة أخرى.

كما تم ضبط عدد 80 ثمانون شيكارة ملح طعام زنة 25 كجم باجمالى 2 طن مجهول المصدر وبدون أى مستندات دالة على مصدرها، تم سحب عينات وإرسالها إلى المعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.

كما تم تحرير عدد محضر لمحل بيع سجائر لبيع السجائر بأزيد من سعرها الرسمى لجمهور المستهلكين.

تحررت محاضر جنح بالوقائع واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.