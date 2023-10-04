ضبط 6 أطنان رنجة مجهولة المصدر و4800 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بكفر الزيات

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين حملة تموينية مكبرة بمركز كفر الزيات مشددة للقضاء على تجار السوق السوداء برئاسته ضمت أحمد البسطويسى مديرعام الإدارة العامة للتجارة الداخلية والدكتوره ولاء رشاد شاهين مدير عام الرقابة التجارية.

اشترك فى الحملة مع أشرف شرف الدين مدير إدارة تموين كفر الزيات والسيد أحمد الحواله وجورج غطاس محمد السنوسى السيد أحمد الحواله مفتشى الإدارة وأسفر التفتيش على أصحاب محطات تموين السيارات والتلاعب فى عدادات المحطة والاتجار فى السولار المدعم فى السوق السوداء تم ضبط صاحب محطة تموين السيارات بمركز كفر الزيات يقوم بالتلاعب فى عدادات المحطة بالاستعانة بأحد المختصين بالممارسة والتحفظ على كمية وقدرها 4800 لتر سولار تجميع بغرض الإتجار فى السوق السوداء.

وتم صبط 6 أطنان أسماك مجمدة ورنجة مجهولة المصدر بداخل إحدى الثلاجات تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وتحرير محاضر جنح بالوقائع وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.