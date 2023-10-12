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حملة السيسى الانتخابية تتلقى خطاب تأييد من نقابة المعلمين للمرشح الرئاسى

الخميس، 12 أكتوبر 2023 11:27 ص
حملة السيسى الانتخابية تتلقى خطاب تأييد من نقابة المعلمين للمرشح الرئاسى الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي
محمد الجالى- هند مختار

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استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، خطاباً من نقابة المعلمين تعلن فيه تأييدها للمرشح الرئاسي مع إطلاق عدد من المؤتمرات والندوات التوعوية في كافة المحافظات لتوعية جموع المعلمين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وممارسة حقوقهم الدستورية.
 
وأعربت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، عن احترامها الكامل وتقديرها الكبير للمعلمين ودورهم العظيم في بناء النشء،  وترحيبها  بزيارة نقابة المعلمين الممثلة لجموعهم بمقر الحملة، ومبادرتهم في إقامة المبادرات التوعوية للمعلمين للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم، فالمشاركة الفعالة في الانتخابات تعزز مبادئ الديمقراطية وتسهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة لمستقبل أفضل.
 
وأكدت الحملة الرسمية، أنها تقدم نفسها كحملة لكل مواطن ومواطنة في ربوع مصر، وأنها على تواصل مستمر وفعّال مع جميع الجهات والكيانات، حيث تتبع أفضل المعايير الممكنة تنظيمياً وتلتزم بأحكام الدستور والقانون.
 
وأشارت الحملة إلى أن المعلمين هم قاطرة التنمية في المجتمعات، وبهم نصل بالنّشء والشّباب إلى مستقبل أفضل لبلادنا.
 

 

 


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