جيروزاليم بوست: وزير الصحة الإسرائيلى يمنع علاج جرحى الفصائل الفلسطينية

وكالات

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن وزير الصحة الإسرائيلي موشيه أربيل، وجه بمنع علاج جرحى الفصائل الفلسطينية في المستشفيات الحكومية الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: "في هذه الأوقات الصعبة، يجب على نظام الرعاية الصحية التركيز بشكل كامل على علاج جنود جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف: "لا شك في أن مهمة تأمين الأمن ومعالجة الإرهابيين في منظومة الصحة العامة، تضر بشكل كبير بهذه الجهود، وبالتالي لن يتم علاجهم تحت قيادتي".

وبحسب موقع روسيا اليوم، جاء تصريحه بعد ظهور معلومات في وسائل الإعلام تفيد بأنه سيتم نقل جرحى الفصائل الفلسطينية إلى المستشفيات الحكومية مع الجرحى الإسرائيليين.

وذكرت الأنباء أن وزير الصحة، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقراره.