رئيس كوريا الجنوبية: الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية قد يزيد من ضعف المجتمع الدولى

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أكد الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك يول أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولى؛ من أجل التوصل إلى حل سريع للوضع فى منطقة الشرق الأوسط وإحلال السلام، مشيرًا إلى أن الصراع بين إسرائيل وحماس يتحول إلى حرب واسعة النطاق.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ، دعا إليه يون لمناقشة الأثر الاقتصادى والأمنى للحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس، بحضور مسؤولين فى مجالس الأمن القومى والاقتصاد، ووزراء الخارجية بارك جين، والدفاع شين وون-سيك، والصناعة بانغ مون-كيو، ومدير وكالة المخابرات الكورية الجنوبية كيم كيو-هيون.



وقال الرئيس الكورى الجنوبى - بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - "إنه إلى جانب الحرب فى أوكرانيا؛ فإن الصراع الأخير بين إسرائيل وحماس؛ قد يزيد من ضعف المجتمع الدولى فى الاستجابة للأزمات المختلفة، مثل أمن الطاقة وقضايا سلسلة التوريد".



وكان الرئيس الكورى قد وجه - فى وقت سابق - حكومته بمتابعة ووضع إجراءات السلامة للمقيمين والمسافرين الكوريين الجنوبيين فى إسرائيل.