تضامن كفر الشيخ: النهوض بعمل الرائدات الاجتماعيات والتمكين الاقتصادى للمرأة

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقدت ندوة تثقيفية للرائدات الاجتماعيات بمديرية التضامن الإجتماعي، بالتعاون مع مركز البحوث الجنائية والاجتماعية فرع كفر الشيخ و مندوبي وزارة البيئة، بمقر مؤسسة التكافل الاجتماعى بكفر الشيخ وبتنسيق نور الصباح زغلول، مدير إدارة شئون المرأة، للنهوض بعمل الرائدات الاجتماعيات، إضافة لبحث تمكين المرأة اقتصاديا.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن عمل الرائدات الاجتماعيات يقوم على ترسيخ الوعي الإيجابي نحو كثير من قضايا المجتمع، وإعلاء صحة المرأة والطفل، وحث المواطنين على العمل وترشيد الموارد البيئية، وأن لهن دور عظيم الأثر يستحق منا الشكر والتقدير لجهودهن فى المجتمع .

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أنها توجهت لزيارة لفرع بنك ناصر الاجتماعي بكفر الشيخ، لتحقيق التمكين الإقتصادى للسيدات بالمحافظة بهدف تنمية الأسرة المصرية ورفع مستوى المعيشي وزيادة دخل الاسرة من خلال تمكين الأسرة لإقامة مشروعات صغيرة من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

وقالت جلاله، أن القطاع المصرفى خاصةً بنك ناصر يولى اهتماماً بالغاً بالمرأة لما لها من دور فعال كشريك فى تنمية المجتمع، وذلك من خلال المبادرات التي تطلقها وزارة التضامن بالتعاون مع بنك ناصر وان هدف الزيارة هو تطبيق هذه المبادرات فى محافظة كفر الشيخ للنهوض بمستوى المرأة في المحافظة.



التنسيق لتمكين المرأة اقتصاديا بكفر الشخ بالتعاون بين التضامن والجهات المعنية



الحضور من الرائدات الإجتماعيات