اليوم السابع
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الخميس، 12 أكتوبر 2023 01:46 م
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تداول 13 ألف طن و 662 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:13 م
تداول 13 ألف طن و 662 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 662 شاحنة و 117 سيارة.
 
 وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 374 شاحنة و 66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 288 شاحنة و 51 سيارة .
 
 ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر ثلاث سفن وهى القاهرة، بوسيدون اكسبريس و الحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس و الحرية وغادرت العبارة أمل.
 
كما شهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و 180 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهي آيلة، بريدج وكوين نفرتيتى . وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1368 راكب بموانيها .

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