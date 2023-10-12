تداول 13 ألف طن و 662 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 662 شاحنة و 117 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 374 شاحنة و 66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 288 شاحنة و 51 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر ثلاث سفن وهى القاهرة، بوسيدون اكسبريس و الحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس و الحرية وغادرت العبارة أمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و 180 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهي آيلة، بريدج وكوين نفرتيتى . وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1368 راكب بموانيها .