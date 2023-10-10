اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 09:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 13 ألف طن و615 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 09:04 ص
تداول 13 ألف طن و615 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الاحمر
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و615 شاحنة و 516 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 316 شاحنة و 488 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 299 شاحنة  و 28 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس و الحرية  فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس و الحرية  وغادرت العبارة امل  ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1900 طن بضائع و 185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي  آيلة، بريدج  وسينا . كما استقبل ميناء بورتوفيق اليوم السفينة ALHUSSEN علي متنها 360 سيارة بوزن 720 طن قادمة من جدة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 950 راكب بموانيها.

كما اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمرامس  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 453 شاحنة و 386 سيارة ، وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع ، 123 شاحنة و 356 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 330 شاحنة  و 30 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل  فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس و الحرية  ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1910 طن بضائع و 175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي  آيلة، بريدج  وسينا . كما استقبل ميناء بورتوفيق اليوم السفينة KALINA وعلي متنها 335 سيارة بوزن 678 طن قادمة من جدة  ، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 915 راكب بموانيها.
 


مصر

اخبارمصرية

اخبار المحافظه

اخبار محافظه جنوب سيناء

موانى

سيارات

بضائع

شاحنات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة