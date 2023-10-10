تداول 13 ألف طن و615 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و615 شاحنة و 516 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 316 شاحنة و 488 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 299 شاحنة و 28 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس و الحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس و الحرية وغادرت العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1900 طن بضائع و 185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي آيلة، بريدج وسينا . كما استقبل ميناء بورتوفيق اليوم السفينة ALHUSSEN علي متنها 360 سيارة بوزن 720 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 950 راكب بموانيها.



كما اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمرامس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 453 شاحنة و 386 سيارة ، وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع ، 123 شاحنة و 356 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 330 شاحنة و 30 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس و الحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1910 طن بضائع و 175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي آيلة، بريدج وسينا . كما استقبل ميناء بورتوفيق اليوم السفينة KALINA وعلي متنها 335 سيارة بوزن 678 طن قادمة من جدة ، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 915 راكب بموانيها.

