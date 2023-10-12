وقالت جولي إن هذه الرحلات ستتوجه إلى أثينا باليونان. وتتعاون شركة طيران كندا مع الحكومة لإعادة الكنديين وعائلاتهم والمقيمين الدائمين إلى كندا من أثينا.

ويتم بذل الجهود لتنسيق مخارج الكنديين والمقيمين الدائمين الذين لا يستطيعون الوصول إلى تل أبيب. وقالت جولي إن هذا إجراء نادر، خاصة وأن الرحلات الجوية التجارية لا تزال متاحة من مطار بن جوريون في تل أبيب. ومع ذلك، فإن العديد من المكالمات حول الرحلات الجوية الملغاة والمتأخرة دفعت كندا إلى اتخاذ قرار بشأن المساعدة.

ويقول رئيس أركان الدفاع الكندي الجنرال واين آير إنه من المتوقع أن تهبط أول طائرتين من طراز "سى سى-150" في أثينا حوالي منتصف نهار الأربعاء.

وأشارت جولي إلى أن هذه هي ثاني عملية مغادرة مدعومة يتعين على كندا ترتيبها خلال ستة أشهر، بعد الإخلاء في السودان في نهاية أبريل.