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انطلاق حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية فى الـ5 مساء

الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:18 م
انطلاق حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية فى الـ5 مساء حفل تخرج الكليات العسكرية
كتب سمير حسنى

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تنطلق مساء اليوم الخميس، فى تمام الخامسة مساءً، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتى حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.
 
وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

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