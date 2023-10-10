رئيس أكاديمية الشرطة: تدريبات مشتركة مع طلاب الكلية الحربية

كتب محمود عبد الراضى - محمد عبد العظيم

قال اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، أنه تم إعداد وتأهيل عدد من طالبات الكلية على أعمال حراسة وتأمين المؤتمرات والشخصيات الهامة، وذلك بعد إخضاعهن إلى الاختبارات والقياسات المعتمدة، لافتا إلى أن كلية الشرطة ترتكز على دعم عمليات التعاون والتنسيق مع المؤسسات العلمية والبحثية، من خلال البروتوكولات ومذكرات التفاهم، والتي تزيد على 30 بروتوكولا ومذكرة، حيث تم تم إبرام برتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لمنح الطلاب شهادة أساسيات التحول الرقمي، التزاما بتوجيهات الدولة نحو التوسع في تطبيقات التحول الرقمي.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هناك تدريب مشترك بين طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية، ومشاركة طلاب الكلية الحربية اليوم، يستهدف توحيد المفاهيم ومشاركة طلاب قدرا من الصداقة والوفاء، لصون الأمن".

وقال اللواء هانى أبو المكارم في نهاية كلمته: "أبنائي الخريجين ستظل هذه اللحظات عالقة في أذهانكم ما حييتم في وسط حفلًا جلل وحضور مهيب في ختام مرحلة من أهم مراحل حياتكم كانت الأكاديمية صرحًا لأحداثها شاهدة على تمرين شاق وقيم نبيلة.. اعلموا أيها الأبناء أنكم ستقسمون بعد قليل أمام الله والناس، وإنه قسم لو تعلمون عظيم بأن تحافظوا على النظام الجمهوري وأن تحترموا الدستور والوطن، فكونوا في نصرة المظلومين واردعوا شرور المفسدين واعلموا أن الأمن والاستقرار هو أساس بقاء الدول وعليكم الإخلاص في حمل رسالتكم النبيلة للحفاظ على مقدرات ومكتسبات الدولة.. فإن الدول إن ذهبت لا تعود.. حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء وخالص الشكر للرئيس السيسي على تشريف الحفل الكريم".

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهي إعداد خريج متكامل يلقي رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلاً ومعياراً وتحدياً وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب

وتسعى أكاديمية الشرطة إلى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبوء مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الإقليمي والدولي، من خلال توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، على نحو يحقق التميز لخريجيها فى المستوى العلمي والمعرفي والمهارى والبدني.