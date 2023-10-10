الرئيس السيسى يهنئ خريجى الدفعة الجديدة من أكاديمية الشرطة.. إنفوجراف

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فى حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، على توجيه التحية إلى أسر الشهداء قائلا: "مهم أنى أنا دايما نقدم التحية لكل أسر شهدائنا شهداء مصر.. كل التحية والتقدير والاحترام لكم.. وعاوز أقولكم كلنا فى الدنيا.. ناس بتيجى وتروح لها ما لها وعليها ما عليها.. إلا الشهيد بتفضل الذكرى عطرة من أجل التضحية للوطن.. وحرصت فى كل حفلات التخرج للجيش والشرطة أن نسبة من أسر الشهداء تبقى حاضرة معنا تقديرا واعتزازا وامتنانا لما قدموه لنا".

- أقدم التهنئة والتحية لأسر أبنائنا الخريجين النهارده ومش بس الخريجين الحقيقة وأيضا أبنائنا الموجودين ضمن طلبة وطالبات الكلية

- أقدم التحية لكل أسر شهدائنا شهداء مصر.. كل التحية والتقدير والاحترام لكم

- عاوز أقول لكم كلنا فى الدنيا ناس بتيجى وتروح لها ما لها وعليها ما عليها إلا الشهيد بتفضل الذكرى عطرة من أجل التضحية للوطن

- يؤلمنا جدا سقوط كل شهيد أو أى شهيد فى مصر سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين العاديين

- عزاؤنا كلنا إن ده كان تمن مش بسيط علشان الوطن ده اللى فيه 105 ملايين عايش بفضل الله وتضحيات شهداء مصر

- كل مرة بقول الكلام ده علشان أذكر نفسى وأذكر الشعب المصرى بالتضحية الكبيرة دى مفيش أغلى من النفس اللى بتقدمه الأسرة المصرية من أجل وطن عظيم

- لأبنائنا الخريجين بقول لهم بتنمى لكم التوفيق وبهنيكم بدأت مهمتكم بعد تخرجكم وبعد ما تحصلتم على ما يلزم من تدريب وعلوم تؤهلكم لأداء مهمتكم بشكل مناسب

- النهارده بنخرج طلبة وطالبات من خريجى الليسانس معاهم الدبلومة والماجيستير وده معناه إن إحنا بنطور فى أداء ومستوى التأهيل العلمى بالإضافة إلى التأهيل البدنى

- المهم إنكم هتتعاملوا مع مواطنى مصر سواء مواطنين عاديين أو حتى المواطنين اللى بيخرجوا عن السياق

- المهم جدا إن إحنا نلتزم وننفذ ونحترم دولة القانون والمعايير التى تعلمتوها فى الكلية مع كل الناس، وفى النهاية فيه قانون بيحكمنا جميعا بتمنى لكم التوفيق