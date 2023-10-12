المستشار الألماني: لن نتخلى عن هدفنا بجعل الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون فى سلام

وكالات

أكد المستشار الألمانى أولاف شولتز، الخميس، أن بلاده لن تتخلى عن هدفها المتمثل في جعل أصدقائنا الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يريدون السلام يعيشون جنباً إلى جنب".

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف شولتز لقد قررنا: "عدم إرسال أي مساعدات تنموية أخرى للفلسطينيين في انتظار استكمال المراجعة".

وكانت قد قررت الحكومة الإسبانية زيادة المساعدات التي تمنحها للفلسطينيين 100 مليون يورو آخرى، حيث منحت الدولة الأوروبية 900 مليون يورو خلال العقود الثلاثة الماضية من خلال برامج التعاون المختلفة.

وأشارت صحيفة ليبرى ميركادو الإسبانية إلى أن التعاون الإسبانى لفلسطين بدأ في عام 1994، مع التوقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الإسبانى الفلسطيني والتي رافقها دعم مالى مستمر من الإدارات العامة.