المدارس تحصر الطلاب المتغيبين عن الدراسة وتحذرهم من الاستمرار فى الانقطاع

كتب محمود طه حسين

أعلنت مدارس عن حصر الطلاب المتجاوزين لنسب الغياب وعدم الانضباط بالعام الدراسي الجديد منذ انطلاقه 30 سبتمبر الماضى، كما حذرت الطلاب من استمرار الانقطاع عن المدرسة، مشددة على أنه سيتم فصل كل من لم يحقق نسب الحضور المقرره 85٪ من أيام الدراسة الفعلية، مشددة على أنه يتم توجيه إنذار لأى طالب متغيب عن الدراسة تمهيدا لاتخاذ قرار بفصله مع منحه حق وفرصة إعادة القيد مرة أخرى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وطالبت الوزارة بتسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلاميذ ، ومراجعة وتدقيق بيانات المدرسة والخاصة بالرقم التعريفي ونوع المدرسة "بنين - بنات - مشترك " - التبعية - الفترة - العنوان - أرقام التليفونات - موقف الإتصال بالإنترنت، وفي حالة وجود خطأ يتم الرجوع إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .