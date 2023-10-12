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القاهرة الإخبارية: الرئيس الفلسطينى يبحث مع العاهل الأردنى سبل وقف العدوان

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:12 م
القاهرة الإخبارية: الرئيس الفلسطينى يبحث مع العاهل الأردنى سبل وقف العدوان محمود عباس أبو مازن
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن يبحث مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان سبل وقف العدوان وإيصال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة.

وفى وقت سابق دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

وأكدت مصر، على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

 

 

 

 


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