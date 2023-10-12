التحالف الوطنى للعمل الأهلى يستعد لإطلاق أسبوع القوافل التنموية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

استعرض الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع وفد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، التجهيزات اللازمة لانطلاق أسبوع فاعليات القوافل التنموية "قطار خير التحالف، ستر وعافيه رقم 25"، والتى تنفذها مؤسسات العمل الوطني للعمل الأهلي والتنموي منتصف الأسبوع المقبل بمحافظة الشرقية وذلك بمشاركة 20 مؤسسة كبرى من المؤسسات الأهلية والتنموية، وبحضور 4 آلاف متطوع لتكون أكبر فاعلية خيرية تقام على أرض محافظة الشرقية.

وذلك خلال لقائه مع عمرو مجدي مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور عبد الرحمن بدوي رئيس لجنة التنمية المستدامة بوزارة التنمية المحلية، وأحمد الشاطر وأحمد العربي مسؤلي تنفيذ ميداني بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، داخل مكتبة بالديوان العام.

من جانبه، أضاف مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني أن الأسبوع التنموي يشمل تنفيذ قافلة ستر وعافيه رقم 25 بقرية سعود بمركز الحسينية حيث من المقرر تقديم خدمات طبية متنوعة ومساعدات طبية وغذائية لأهالي القرية والقرى التابعة لها كما سيتم تقديم أنشطة فك كرب الغارمين والغارمات والتمكين الاقتصادي لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى تنظيم كرنفال تثقيفي وترفيهي لأطفال أبناء القرية وكذلك تسليم أجهزة تعويضيه وكراسي متحركة لذوى الهمم واستخراج كارت الخدمات المتكاملة لهم.