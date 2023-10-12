وأضاف الشيخ، في بيان صحفي صادر عن مكتبه، أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن سيلتقي كذلك غدًا الجمعة، في عمان، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

ولم يذكر مكتب حسين الشيخ مزيدًا من التفاصيل.