الرئيس السيسي يشهد بعد قليل حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

كتب سمير حسنى

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتى حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.