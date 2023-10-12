اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 أكتوبر 2023 06:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:15 م
الرئيس السيسي يشهد بعد قليل حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتى حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

نصر أكتوبر

حرب أكتوبر

الرئيس السيسي

السيسي

تخرج الكليات العسكرية

حفل تخرج الكليات العسكرية

اليوم السابع بلس

الكليات_العسكرية

نصر_أكتوبر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة