الرئيس السيسي: نعمل على توصيل المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء فى فلسطين

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، إنه نعمل على تقديم وتوصيل المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء فى فلسطين.