الرئيس السيسي: نعمل على توصيل المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء فى فلسطين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، إنه نعمل على تقديم وتوصيل المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء فى فلسطين.
الرئيس السيسي: نعمل على توصيل المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء فى فلسطينالخميس، 12 أكتوبر 2023 09:10 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة
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