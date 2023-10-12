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الرئيس السيسي: نعمل على توصيل المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء فى فلسطين

الخميس، 12 أكتوبر 2023 09:10 م
الرئيس السيسي: نعمل على توصيل المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء فى فلسطين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، إنه نعمل على تقديم وتوصيل المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء فى فلسطين.







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