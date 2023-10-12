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الرئيس السيسى يشهد عرضا للموسيقى العسكرية خلال حفل تخرج الكليات العسكرية (صور)

الخميس، 12 أكتوبر 2023 07:10 م
الرئيس السيسى يشهد عرضا للموسيقى العسكرية خلال حفل تخرج الكليات العسكرية (صور) فرق الموسيقى العسكرية
كتب سمير حسنى

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شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضا للموسيقى العسكرية خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد.

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبر الأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.


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