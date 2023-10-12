وقالت مصادر أمنية فلسطينية في شمال الضفة الغربية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 شبان، خلال مداهمات للمنازل في محافظة قلقيلية، و5 من محافظة "نابلس"، و3 "من "طولكرم".

وفي وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 6 من مخيم "قلنديا" شمال القدس (خارج الجدار)، و6 من "رام الله" بينهم أشقاء.

وفى "أريحا" شرق الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 4 بينهم أسيران محرران من مخيمى "عين السلطان" و"عقبة جبر".

وجنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال 5 من "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس، و7 بينهم أسير محرر من الخليل.