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الاتحاد الأوروبى: ندعم دعوة مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية لغزة عبر مطار العريش

الخميس، 12 أكتوبر 2023 07:37 م
الاتحاد الأوروبى: ندعم دعوة مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية لغزة عبر مطار العريش جوزيب بوريل
وكالات

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أعرب جوزيب بوريل الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية عن دعمه لدعوة مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية الدولية التى تشتد الحاجة إليها فى قطاع غزة عبر مطار العريش، كما أعرب عبر منصته على تويتر عن شكره لإعلان مصر أن معبر رفح سيظل مفتوحًا وعاملاً، بما فى ذلك المساعدات الإنسانية وحالات الطوارئ.

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

يذكرأن، أعلن الدكتور خالد زايد، مدير فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، عن وصول أول شحنة مساعدات إنسانية دولية من الأردن لمطار العريش تمهيدًا لإرسالها لأهالي غزة، مؤكدا أن مصر من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية لأهالي غزة.

وأضاف الدكتور خالد زايد في تصريحات له ، أنه سيتم إرسال 2 طن من المساعدات الإنسانية والطبية المصرية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عبر الهلال الاحمر المصرى، وتابع: ننتظر من كل الدول الشقيقة دعم أهالينا في غزة ومتواجدين على مدار 24 ساعة لاستلام المساعدات من الدول.


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