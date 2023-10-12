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أرقام شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار واحتكار السلع ببنى سويف.. تعرف عليها

الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:00 ص
أرقام شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار واحتكار السلع ببنى سويف.. تعرف عليها سلع غذائية - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تواصل محافظة بنى سويف، حملاتها المستمرة، لضبط كافة صور الغش التجارى، والمغالاة غير المبررة فى أسعار السلع، ومحاولات احتكار السلع بكافة أنواعها، وخاصة السلع الأساسية والتموينية التى تتعلق بحياة المواطن اليومية.
 
وخصصت محافظة بنى سويف، عددا من الأرقام لتلقى شكاوى المواطنين منها الخط الساخن 114، بالإضافة إلى رقم هاتف غرفة أزمات المحافظة 01063329498 واتساب لغرفة عمليات المحافظة، ورقم 0822237132 خط ساخن لمديرية التموين.
 
وفى سياق متصل عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن تفاصيل ما تم التوافق بشأنه فيما يخص "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية"، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن.

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