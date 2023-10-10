الدواجن المجمدة بـ 105 جنيهات بدلا من 130 ضمن مبادرة الحكومة لخفض الأسعار

كتبت أسماء نصار

أعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن عن تفاصيل مشاركته فى مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية عبر توفير الدواجن والبيض بأسعار مخفضة وفى متناول الجميع، وذلك من السبت المقبل.

وتضمن قرر اتحاد منتجى الدواجن تخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه تسليم المجزر مقابل 115 جنيهًا ليباع الكيلو فى الأسواق بنحو 105 جنيهات مقابل 130 جنيهًا قبل المبادرة.

الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية "الفول ومنتجات الألبان والجبن الأبيض والزيت الخليط والمكرونة والسكر والعدس، ومنتجات "الدواجن والبيض، والأرز" بنسب تبدأ من 15 لـ 25%.

يشار إلى أن الهدف الحالي هو تخفيض الأسعار للسلع في الأسواق ثم تثبيتها، كما أن تطبيق مبادرة خفض الأسعار الأساسية ستكون لمدة 6 أشهر، والدواجن ومنتجاتها لمدة 3 شهور.

الجدير بالذكر أن القرارات الجديدة لخفض سعر السلع تمت بالتوافق مع المصنعين والمنتجين ولا عودة للتسعير الجبري، وسوف يتم وضع الحد الأقصى للسعر على جميع المنتجات، ولن يكون هناك نقص في أي من السلع في الأسواق.