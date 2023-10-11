‫الرى: نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط تتجاوز 22%

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الرى تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

قال سويلم أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز 22%، مشيراً إلى أنه فيما يخص الموقف التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف و جارى العمل فى نزح المياه لتجفيف حفرة الإنشاء، وتجهيز الحدادة والنجارة وصب الخرسانة المسلحة لزوم الحوائط ، كما يجرى الردم حول الأساسات ، وتم وصول بوابات القنطرة المصنعة باليابان وجاهزة للتركيب ، والعمل على تصنيع إطارات علب التجفيف في مصر .

وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية فإنه جارى أعمال الردم لدق ستائر الحماية للسكة الحديد لتنفيذ السد المؤقت تمهيداً للبدء في الإنشاء .

وفيما يخص قنطرة فم الديروطية فقد تم نهو الأعمال المدنية ونهو أعمال حماية القاع والميول في الأمام والخلف ، وجارى التحضير لإزالة السد المؤقت تمهيداً لفتح المياه .

وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر ، كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان ، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر ، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه .

كما يلتزم المشروع يلتزم بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم ، من خلال التدريب علي أعمال السلامة المهنية ، كما يتم مراعاة تطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع ، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبري بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوي الضوضاء وجودة الهواء والإهتزازات .

الجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .