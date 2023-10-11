اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية الفلسطينى يشيد بمواقف العراق تجاه القضية الفلسطينية

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 02:43 م
وزير الخارجية الفلسطينى يشيد بمواقف العراق تجاه القضية الفلسطينية الجامعة العربية - أرشيفية
بيشوى رمزى

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أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، نظيره العراقى فؤاد حسين، على تطورات العدوان الإسرائيلى الكارثى والمستمر على قطاع غزة. 

 

وأشار المالكى، خلال لقاءه بنظيره العراقى قبل انعقاد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، إلى أن هناك إتصالات مكثفة يجريها الرئيس الفلسطينى محمود عباس" أبومازن" مع جميع الجهات الدولية لتسهيل دخول تلك المساعدات إلى قطاع غزة، ونقل مئات الجرحى إلى المستشفيات المصرية. 

 

وأشاد المالكى بمواقف العراق الذى يعتبر من أكبر الداعمين لدولة فلسطين فى كافة المنظمات والمحافل الدولية، إيمانا منها بأن القضية الفلسطينية هى قضية العرب الأولى والمركزية.

 

وتناول اللقاء بحث سبل مواجهة ووقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وخطورته على الفلسطينيين فى القطاع، فى ضوء إعلان سلطات الاحتلال عن قطع خدمات الكهرباء، والماء، والوقود، والتهديد بقصف شاحنات الإمداد التموينية والطبية.

 


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